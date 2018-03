Opa's en oma's veroveren dansvloer met hippe moves

Dabbende ouderen in Oegstgeest. Still Omroep West

OEGSTGEEST - Bouncen, schouder-shakes en dappen. De stoere hiphop-moves zijn tegenwoordig niet alleen meer weggelegd voor de jeugd. Steeds meer opa's en vooral oma's veroveren de dansvloer met deze hippe danspasjes. Zorginstelling Marente in Oegstgeest organiseert voor haar leden heuse hiphop-cursussen.

In de cursus van twaalf weken komen de hipste dansmoves voorbij. Onder leiding van een dansdocent van Sportief Plus kunnen deelnemers zich wekelijks uitleven op moderne beats. 'Cognitief is het heel goed, maar ook voor hun motoriek en het sociale aspect,' zegt beweegcoach Ronald.

Marente biedt zorg en ondersteuning aan ouderen en kwetsbaren in de Duin- en Bollenstreek, Oegstgeest, Voorschoten en Leiden. Ouderen worden geholpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. De cursisten zijn enthousiast: 'Het uur was om voor ik het wist.'

