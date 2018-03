Deel dit artikel:











Westland gerustgesteld: er zijn weer Vlaardingse IJsmoppen! Vlaardingse IJsmoppen | Foto: Omroep West

WESTLAND - Westland sloeg donderdag groot alarm, want voor het eerst in jaren was het ijs dijk genoeg om een oude traditie in ere te herstellen. Een groep van 22 Westlanders maakte de schaatstocht van Wateringen naar Vlaardingen om daar de ouderwetse IJsmoppen te eten. Een probleem: ze waren er niet.

Maar goed nieuws dus, want het nieuws over het niet meer bestaan van de Vlaardingse IJsmoppen riep veel reacties op. Vrijdagmiddag waren ze alsnog beschikbaar. Gebakken naar het recept van de voormalige bakkerij Hazenberg in de Vlaardingse Hoogstraat. Ze lagen niet bij de bakker, want die bestaat dus niet meer, maar bij Bierlokaal Antonius. Voorheen was dat café De Kroon, en dat was altijd het tweede reisdoel van de Westlandse schaatsers. Hier werd altijd even bijgetankt, voordat begonnen werd aan de terugtocht naar Wateringen. En daar stond Gertruud Hazenberg nu dus ook klaar met een bak vol ijsmoppen, gebakken door haar man Frank Hazenberg in samenwerking met Bakker Vlinder Rotterdam, een onderdeel van zorgorganisatie Middin.