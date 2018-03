Deel dit artikel:











Wasdroger vliegt in brand in Alphen aan den Rijn De wasdroger vloog in brand. Foto Mediatv

ALPHEN AAN DEN RIJN - In een woning aan de Oude Wereld is vrijdagavond een wasdroger in brand gevlogen. De wasdroger stond in de garage.



De brandweer heeft de woning en naastgelegen huizen gecontroleerd. Bij de brand kwam veel rook vrij. Er is niemand gewond geraakt.

