Deel dit artikel:











Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen Den Haag stellen zich voor Een stemhokje (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - De verkiezingskoorts begint toe te nemen. Althans, in elk geval bij de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Over een kleine drie weken is de uitslag bekend. Maar op wie kan je stemmen? Welke partijen doen er in Den Haag aan de gemeenteraadsverkiezingen mee en wat zijn hun plannen voor de stad?

Omroep West en Stichting Debatmeester hebben alle twintig lijsttrekkers geïnterviewd op ‘hun’ plek in Den Haag. Maak kennis met de lijsttrekkers van de twintig Haagse partijen die meedoen aan de verkiezingen. De video’s met Robert van Asten (D66), Martijn Balster (PvdA), Boudewijn Revis (VVD), Hanne Drost (SP), Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) zijn vanaf nu te zien op de verkiezingspagina van Omroep West. De rest volgt in de loop van de week. Bekijk hier alle interviews in het dossier Gemeenteraadsverkiezingen 2018