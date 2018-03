Deel dit artikel:











Wildplassen bij -32 graden; leraar Ton terug van missie in Siberië Leraar gaat wildplassen in extreme Siberische kou | Beeld: Omroep West

DEN HAAG - Ton van den Hout is terug uit de koudste stad op aarde, Jakoetsk in Siberië. De rekenleraar op het ROC Mondriaan in Den Haag ging naar Siberië om daar allerlei testen te doen in de extreme kou.

Van den Hout kwam op het idee voor zijn reis doordat hij verliefd werd op een superwarme jas van 600 euro. Dat geld had hij niet en een reden voor de aanschaf van de jas eigenlijk ook niet. Maar dacht hij 'als ik nou naar de koudste stad op aarde ga, heb ik een reden om de jas te kopen.' De jassenwinkel kocht de rechten op de filmpjes en gaf hem korting voor de jas. En de rest is geschiedenis. Samen met zijn leerlingen bedacht hij opdrachten en challenges die hij in Jakoetsk moest gaan uitvoeren. Zoals wildplassen bij -32 graden en bellen blazen bij die temperaturen. Daarnaast geeft hij een paar lessen op een school in Jakoetsk. Ook Russische media ontdekken zijn verhaal en volgen hem een dag.

Reisblog Met een ras vol verhalen, een reisblog én de warme jas is Van den Hout inmiddels weer terug in Den Haag. En die jas? Die kan hij dit weekend hier ook nog wel goed gebruiken.