PvdA en Groep de Mos clashen in het 'Laak-debat' op Radio West

DEN HAAG - Groep de Mos en Partij van de Arbeid hebben een flinke confrontatie gehad over woningbouw in het Laakdebat in Studio Haagsche Bluf op Radio West. PvdA-lijsttrekker Martijn Balster wil na de verkiezingen één miljard uittrekken voor nieuwe betaalbare woningen. ‘Waar wil je dat geld vandaan halen’, vraagt Richard de Mos (Groep de Mos) zich af.

Martijn Balster, Richard de Mos en Kees Berenbak en Margreet de Jonge van Buurt Bestuurt gingen vrijdag met elkaar in debat over de toekomst van Laak. Eén van de onderwerpen was woningbouw.

Volgens Balster zijn er te weinig betaalbare woningen in Den Haag. ‘Mensen met een gewoon inkomen moeten in onze stad kunnen blijven wonen. De stad groeit snel, waardoor er misstanden ontstaan. Dat zie je ook in Laak. Er wonen bijvoorbeeld te veel mensen in een huis. Dat gaat echt mis’. De PvdA’er verwijt De Mos dat hij er geen geld aan uit wil geven.’



Locaties

De Mos vraagt op zijn beurt af waar die woningen in Laak dan moeten komen. ‘Laak is een hele drukke wijk met een gigantisch parkeerprobleem. Waar ga je bouwen in Laak, noem eens een aantal locaties?’ Het miljard dat Martijn Balster wil uitgeven is echter niet per se voor Laak. ‘De vraag is of je het woningtekort in elke wijk moet opvangen.’

Groep de Mos wil dan geen miljard euro aan woningbouw uitgeven, maar heeft wel een eigen plan. ‘De erfpacht, die woningcorporaties en projectontwikkelaars moeten betalen om te mogen bouwen, willen we weer terug laten vloeien naar de bouwsector.’ Deze maatregel is niet afdoende, vindt Balster. ‘Met uw plannen gaat de wachttijd van een sociale huurwoning van 4 naar 8 jaar. Ik vind dat echt onaanvaardbaar.’

Omroep West maakte deze week in aanloop naar de verkiezingen een serie over stadsdeel Laak. De afleveringen zijn hier terug te vinden.