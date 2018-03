'Snuggere' vandaal tekent fallus op politieauto in zicht van camera's

DEN HAAG - Agenten keken vrijdag vreemd op toen ze toezicht aan het houden waren op Den Haag Centraal Station. Een 'kunstenaar' versierde de motorkap van de politiewagen. Hij tekende een fallus, zette zijn handtekening bij het kunstwerk en ging er vandoor.

Maar de wagen stond in het zicht van de camera's bij het station. Ook had de vandaal een naam achtergelaten op de wagen. Op basis van de camerabeelden kon de 'artiest' aangehouden worden in de centrale hal van het station.

'Dat hij niet zo snugger was, bleek al uit het over het hoofd zien van de camera, maar tot onze verbazing bleek dat hij daadwerkelijk zijn eigen naam op onze auto had gezet,' schrijft de politie op Facebook. Het gaat om een 27-jarige man uit Delft. De Delftenaar krijgt een boete. 'Het OM bepaalt het exacte bedrag, maar dit kunstwerk is zeker een paar honderd euro waard.'