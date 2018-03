Sneeuw in de regio: code geel en strooiwagens in actie

REGIO - Door de gevallen sneeuw kan het in de zuidelijke helft van Nederland, waaronder onze regio, tot halverwege de ochtend lokaal glad zijn. Daarvoor waarschuwt het KNMI, dat code geel heeft afgegeven voor onder meer de provincie Zuid-Holland. Weggebruikers moeten tot 10.00 uur rekening houden met gladheid.

Na het ijskoude weer van de afgelopen dagen trokken er vrijdagavond winterse buien over de regio. Er viel twee tot vijf centimeter sneeuw. Diverse gemeenten in onze regio hebben afgelopen nacht gestrooid. Verschillende strooiploegen proberen zo de wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. In de loop van de ochtend komt er warmere lucht het land binnen, waardoor het overdag overal gaat dooien.

Op de besneeuwde wegen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag enkele kleine ongelukken gebeurd. Zo botste op de Buitenhofdreef in Delft een auto tegen een paal. Niemand raakte gewond.