Vrouw (71) overleden na aanrijding op Generaal Spoorlaan in Rijswijk

Het ongeluk op Generaal Spoorlaan in Rijswijk (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - De vrouw die zondag samen met haar man werd aangereden op de Generaal Spoorlaan in Rijswijk is overleden aan haar verwondingen. Het gaat om een 71-jarige vrouw uit Rijswijk, zo bevestigt de politie zaterdag aan Omroep West.

Het Rijswijks Dagblad meldt dat de vrouw in de nacht van woensdag op donderdag is overleden. Ze zou ernstig hersenletsel hebben opgelopen als gevolg van de botsing. Volgens de krant werd ze op de zondagavond van het ongeluk nog geopereerd, maar drie dagen later zou ze aan haar verwondingen zijn bezweken.

Samen met haar man stak de 71-jarige vrouw zondag over toen ze bij een zebrapad tegenover de Rijswijkse schouwburg werden aangereden door een tegemoetrijdende auto, die vanaf de Huis te Landelaan kwam. Het is nog niet duidelijk wie de bestuurder van de auto was.



Werkzaamheden

Het ongeluk gebeurde in een periode dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Generaal Spoorlaan. De weg wordt ingericht als zogeheten 'stadsboulevard'. Het aantal rijbanen gaat terug van vier naar twee. Ook zijn er tijdelijke voetgangersoversteekplaatsen.

