Man gaat kopje-onder in ijskoude gracht bij het Zieken in Den Haag

DEN HAAG - Op het Zieken in Den Haag hebben hulpdiensten afgelopen nacht een man uit het ijskoude water gered. Met onderkoelingsverschijnselen is het kletsnatte slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

Rond 01.00 uur kregen de hulpdiensten een melding dat er een man in het water zou liggen bij de Pletterijkade. Ter plaatse bleek de man aan de kant van het Zieken in de gracht te liggen. Agenten hebben de man een reddingsboei toegegooid.

Duikers van de brandweer hebben de man vervolgens boven water gehouden. Daarna hebben ze hem in een zeil gelegd waarin hij op het droge werd getild. Nadat de man in een ambulance was nagekeken, werd hij met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht, meldt nieuwssite Regio15. Hoe de man in de gracht belandde is nog een raadsel.

