Gaat het wel of niet door? Voetbalvelden worden sneeuwvrij gemaakt

REGIO - Het heeft in onze regio afgelopen nacht behoorlijk gesneeuwd. De groene (kunstgras)velden zijn helemaal wit. Om de wedstrijden in het topamateurvoetbal door te laten gaan wordt er op dit moment met man en macht gewerkt om de velden sneeuwvrij te maken.

Dat gebeurt onder andere bij Scheveningen. Daar zijn vrijwilligers met bladblazers en scheppen bezig de sneeuw van het veld te verwijderen. Het eerste elftal van Scheveningen speelt zaterdag een belangrijke wedstrijd. Als er van ONS Sneek gewonnen wordt, dan veroveren 'de Schollenkoppen' de tweede periodetitel in de derde divisie.

Ook bij het Werkendamse Kozakken Boys was er zaterdagochtend al veel bedrijvigheid. De tweededivisieclub speelt vanmiddag tegen VVSB. Het veld is daar inmiddels goedgekeurd. Katwijk reist af naar Gelderland voor het duel tegen FC Lienden. Daar wordt om 15.30 uur sowieso afgetrapt. Dat heeft de club aan Omroep West bevestigd.

Afgelast

De wedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen IJsselmeervogels in de tweede divisie gaat ook door. In Spakenburg werd vanmorgen vroeg al groen licht gegeven. Toch komt niet iedereen zaterdag in actie. De duels van FC Lisse - De Treffers en Quick Boys - ASWH werden eerder deze week al afgelast. In de derde divisie zondag gaat de wedstrijd tussen Hercules en Quick niet door.