Kai Verbij rijdt zevende tijd op 500 meter WK Sprint, Kjeld Nuis twaalfde

REGIO - Op de WK sprint in China heeft Kjeld Nuis op de 500 meter genoegen moeten nemen met een twaalfde plaats, 35,21. De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter uit Zoeterwoude, had een lichte hapering bij de start en liep meteen een behoorlijke achterstand op zijn concurrenten op. Kai Verbij uit Hoogmade reed met 35,03 de zevende tijd.

Havard Lorentzen schreef de eerste 500 meter op zijn naam. De Noorse favoriet zegevierde in een baanrecord: 34,89 seconden. De Japanner Daichi Yamanaka reed de tweede tijd (34,92), gevolgd door de Chinees Tingyu Gao op de derde plaats (34,94).

Nuis hoopt op 'zijn' 1000 meter, later op zaterdag, de opgelopen schade zoveel mogelijk te repareren. Hij neemt voor de vijfde keer deel aan het WK sprint. Hij eindigde twee keer als vijfde, pakte zilver in 2016 en behaalde vorig jaar brons.



Geen medaille

Verbij veroverde vorig jaar de wereldtitel in Calgary zonder een afstand te winnen. Hij kon eind vorige maand bij de Winterspelen geen medaille pakken. Zowel op de 500 meter (negende) als de 1000 meter (zesde) miste hij topsnelheid. Het waren zijn eerste races nadat hij eind december in Heerenveen een liesblessure had opgelopen.

LEES OOK: Pyeongchang 2018: de Spelen van koning Kjeld Nuis en kroonprinses Esmee Visser