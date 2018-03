IN BEELD: Cesar Zuiderwijk opent Ringen aan Zee

DEN HAAG - De Haagse drummer Cesar Zuiderwijk heeft zaterdag het zandkunstwerk Ringen aan Zee geopend. Het iconische strandlandschap is gemaakt ter ere van 200 jaar badplaats Scheveningen.

In ruim twee weken zijn de twintig zandringen, met een rondgang van in totaal vijf kilometer gegraven. Tot 12 april is het zandkunstwerk te bezoeken.



Ringen aan Zee is meer dan een kunstwerk om naar te kijken. Badgasten kunnen het bouwwerk ook in. Het tochtje langs alle ringen is in totaal vijf kilometer lang.



Activiteiten

Tevens is het kunstwerk het decor van tal van activiteiten, variërend van glazen reuze-schelpen, zandgezichten' van kunstenaar Rikke Munkholm Laursen en de finale van de City Pier Night Walk van Golazo Sports.