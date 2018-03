Zwaan mishandeld: tweetal aangehouden door agenten

KRIMPEN AAN DE LEK - Twee personen zijn vrijdag aangehouden door het politiekorps Krimpenerwaard omdat ze een zwaan zouden hebben mishandeld. Daar heeft de zwaan een gebroken nek aan overgehouden, meldt de politie.

De twee personen werden door een oplettende getuige aangewezen. Volgens de agenten worden de twee verdacht van het onnodig pijn of letsel toebrengen aan een dier. Het duo is verhoord en vervolgens naar huis gestuurd in afwachting van het strafproces. De Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie (OM) zal beslissen wat er met de verdachten gaat gebeuren.

