VVSB leidt tegen Kozakken Boys eerste nederlaag van 2018

NOORDWIJKERHOUT - Op bezoek bij titelkandidaat Kozakken Boys heeft VVSB de eerste nederlaag van 2018 moeten incasseren. De Noordwijkerhoutse formatie van Jack Honsbeek stond bij rust nog op gelijke hoogte (1-1), maar zag Kozakken Boys na de thee uitlopen naar 3-2.

De thuisploeg kwam al vroeg in het duel op voorsprong via een benutte penalty van Ahmed El Azzouti. De centrumspits zette Kozakken Boys in de tweede helft opnieuw op voorsprong, nadat Vladimir Jozic op slag van rust op een fantastische manier voor de 1-1 had gezorgd.

De voorsprong van Kozakken Boys was niet onverdiend. De gastheren waren beduidend sterker en VVSB kwam er maar weinig aan te pas. De gelijkmaker was dan ook ietwat tegen de verhoudingen in. Na de pauze drukte Kozakken Boys het veldoverwicht uit in de score.



Reeks

El Azzouti en Ahmad Mendes Moreira schoten hun ploeg naar de overwinning, al werd het vlak voor tijd nog even spannend toen Guido Pauw de 3-2 op het scorebord zette. Het was voor de Noordwijkerhouters te laat om een punt uit het vuur te slepen. Door deze nederlaag is er voor VVSB een einde gekomen aan de reeks van vijf overwinningen op rij.

Scoreverloop Kozakken Boys - VVSB 3-2 (1-1): 1-0 El Azzouti, 1-1 Jozic, 2-1 El Azzouti, 3-1 Mendes Moreira, 3-2 Pauw