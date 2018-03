Deel dit artikel:











Scheveningen beloont uitstekende reeks met tweede periodetitel Foto: Orange Pictures

DEN HAAG - Scheveningen heeft de tweede periodetitel in de derde divisie zaterdag in de wacht gesleept. De 'Schollenkoppen' waren in eigen huis in een vermakelijke wedstrijd met 7-2 te sterk voor ONS Sneek. Het betekende alweer de negende overwinning op rij en de beloning voor de uitstekende reeks.

De doelpuntrijke wedstrijd was een uur lang spannend, daarna liet Scheveningen weinig meer over van de bezoekers uit Sneek. Gomez Nieto schoot de thuisploeg binnen tien minuten op voorsprong, maar nog geen vijf minuten viel de gelijkmaker al. Hetzelfde gebeurde toen Brandon Robinson voor de 2-1 tekende. Binnen no time stond ONS Sneek weer op gelijke hoogte. Na rust kwam Scheveningen in een zetel te zitten. Levi Schwiebbe mocht in de tweede helft twee keer aanleggen vanaf de penaltystip en faalde niet. Dat was de nekslag voor ONS Sneek, dat Scheveningen niet meer bij kon houden. Tim Peters en Samir El Moussaoui maakten het Scheveningse feestje compleet. Zij bepaalden samen de eindstand op 7-2.

Met de tweede periodetitel is Scheveningen verzekerd van strijd om promotie naar de tweede divisie. Met de tweede periodetitel is Scheveningen verzekerd van strijd om promotie naar de tweede divisie. Scoreverloop Scheveningen - ONS Sneek 7-2 (2-2): 1-0 Nieto, 1-1 Prijor, 2-1 Robinson, 2-2 Gonzales, 3-2 Schwiebbe (strafschop), 4-2 Schwiebbe (strafschop), 5-2 Peters, 6-2 Peters, 7-2 El Moussaoui