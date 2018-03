Rijnsburgse Boys krijgt flink op de broek van IJsselmeervogels

RIJNSBURG - Niet voor de eerste keer dit seizoen is Rijnsburgse Boys hard onderuit gegaan. Zaterdagmiddag kregen de Uien flink op de broek van IJsselmeervogels. Rijnsburg begon goed aan de wedstrijd en stond bij rust op voorsprong, maar de ploeg kreeg het in de tweede helft met maar liefst zes tegentreffers zwaar te verduren: 6-1.

Het duel in de tweede divisie was er dan ook eentje in de categorie knotsgek. Na een gelijkopgaande openingsfase zette Joel Tillema de bezoekers uit Rijnsburg op een 0-1 voorsprong.

Er leek dus niet heel erg veel aan de hand, maar in het eerste kwartier van de tweede helft raakte Rijnsburg de weg helemaal kwijt. Binnen twee minuten boog Robbert Olijfveld de score om en daarna was er geen houden meer aan. Marciano van Leijenhorst, Oktay Özturk en Soufyan Moro brachten IJsselmeervogels in een zetel (5-1). Tien minuten voor tijd deed ook Ralf Hovestad nog een duit in het zakje.



HHC Hardenberg

Rijnsburgse Boys wacht in 2018 nog altijd op haar eerste overwinning. Eerder dit seizoen werd tegen HHC Hardenberg een soortgelijke nederlaag geleden. Toen verloren de Uien met 1-6.

Scoreverloop IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys 6-1 (0-1): 0-1 Tillema, 1-1 Olijfveld, 2-1 Olijfveld, 3-1 Van Leijenhorst, 4-1 Özturk, 5-1 Moro, 6-1 Hovestad