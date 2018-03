'De eigenaar van alpaca Teddy zal zich waarschijnlijk nooit melden'

SASSENHEIM - Het is onwaarschijnlijk dat de eigenaar van de gedumpte alpaca Teddy zich ooit nog gaat melden. Dat denkt Bert de Mooij van alpacahoeve Klinkenberg in Sassenheim, waar het dier ondertussen al twee maanden logeert.

'Ik heb al een tijd niets meer van de politie gehoord', zegt De Mooij. 'En ondertussen denk ik dat de rechtmatige eigenaar van Teddy zich nooit meer gaat melden. Anders had hij of zij dat toch allang gedaan?'

De inmiddels 10 maanden oude berglama werd landelijk nieuws toen hij in januari door de politie werd gevonden bij een studentenhuis in het centrum van Haarlem. Het arme beest was vastgebonden aan het hek van een portiek. Daarop besloot De Mooij hem onderdak te bieden. De aanwezigheid van Teddy zorgde zelfs voor een stijgend aantal aanmeldingen voor sessies mindfulness met alpaca's, die in Sassenheim worden aangeboden.



Teddy vermaakt zich in de alpacahoeve prima tussen de tientallen andere alpaca's. 'Het kost weinig moeite en geld om hem erbij te hebben en samen met de andere dieren goed te verzorgen', zegt De Mooij. 'We organiseren wandelingen en shows met de dieren, verder heb je er eigenlijk niet zoveel aan. "Alpaca's heb je niet voor de wol, maar voor de lol", zeg ik altijd.'