Deel dit artikel:











Brand in voormalige manege Noordwijk Foto: Jim van der Deijl

NOORDWIJK - Bij de leegstaande manege Meeuwenoord aan de Northgodreef in Noordwijk is brand uitgebroken. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen. Vanwege de omvang van de brand en de waterwinning heeft de brandweer de brand opgeschaald naar het sein "Zeer grote brand". Hoe de brand is ontstaan is niet bekend maar brandstichting kan niet worden uitgesloten. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt bij de brand. De Northgodreef is afgesloten voor het verkeer om de brandweer een veilige werkruimte te geven. Vanwege de rookontwikkeling wordt men verzocht weg te blijven van het fietspad aan de Zeeweg en aan de Noordelijke kant van de Koele Costa op het strand.

De manege staat al een paar jaar leeg en het is niet de eerste keer dat er brand is. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar de duinen. Vanwege de omvang van de brand en het gevaar voor de waterwinning in de duinen heeft de brandweer de brand opgeschaald naa 'zeer grote brand'. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend maar brandstichting kan volgens de brandweer niet worden uitgesloten. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt bij de brand. De Northgodreef is afgesloten voor het verkeer om de brandweer een veilige werkruimte te geven. Vanwege de grote rookontwikkeling wordt Noordwijkers verzocht weg te blijven van het fietspad aan de Zeeweg en aan de Noordelijke kant van de Koele Costa op het strand.