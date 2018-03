Deel dit artikel:











Basketballers ZZ Leiden incasseren eerste thuisnederlaag ZZ Leiden-speler Jessey Voorn. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van ZZ Leiden hebben zaterdag de eerste thuisnederlaag voor de kiezen gekregen. In de Vijf Meihal was Landstede Zwolle met 64-71 te sterk voor de Leidse ploeg. De basis voor de Zwolse overwinning werd al in het eerste kwart gelegd.

Leiden begon niet lekker aan het duel tegen de nummer vier van de Dutch Basketbal League en daar maakte Zwolle dankbaar gebruik van. Na tien minuten spelen stond het ‘al’ 12-22 voor de bezoekers. In het tweede kwart kwam Leiden wel wat dichter bij. Bij rust was de marge al verkleind en met nog twee minuten te spelen was het verschil slechts twee punten, 64-66. Toch bleven de punten niet in Leiden. Zwolle trok in de slotfase van het duel aan het langste eind 64-71.