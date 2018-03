Deel dit artikel:











IJspret voorbij: 'Advies is om het natuurijs niet meer op te gaan'

DEN HAAG - Na enkele koude dagen is het gedaan met de ijspret. Op zaterdag kon nog op veel plaatsen in het land worden geschaatst, maar door de dooi werd het ijs her en der in de loop van de dag te zwak.

Onder meer een wijkagent in Wassenaar waarschuwt om zondag niet meer te gaan schaatsen. 'In de regio is sprake van gevaarlijk ijs door stijgende temperatuur', schrijft hij. 'Het advies is om het (natuur)ijs niet meer op te gaan. Voorkom een gevaarlijke situatie voor uzelf!' De temperatuur kwam in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden nog wel onder het vriespunt, maar zondag overdag zet de dooi stevig door. De komende week blijft het zacht weer. De brandweer Hollands Midden meldt op Twitter dat het nu 10 graden is bij de Langeraarse plassen, waar zondag een schaatser door het ijs zakte. 'Het advies is daarom niet meer te gaan schaatsen op grote plassen.' ADO Den Haag waarschuwde uitsupporters zondag voor grote ijsplaten die van het dak van het Cars Jeans Stadion vielen. De supporters verzamelen bij het stadion van ADO voor de uitwedstrijd tegen Sparta, die om 14.30 uur begint. 'Door de uitgezette dooi vallen er grote ijsplaten van het dak naar beneden. Houd daarom een meter of 10 afstand van het stadion.'