LIVEBLOG: Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft zich in de eredivisie al lang en breed veiliggespeeld. Voor Sparta Rotterdam geldt dat niet. De ploeg van de Haagse coach Dick Advocaat is de rodelantaarndrager van de competitie en moet alle zijlen bijzetten om lijfsbehoud af te dwingen.

De nummers 18 en 8 spelen zondagmiddag om 14.30 uur tegen elkaar in 'Het Kasteel'. De wedstrijd is live te volgen via 89.3 Radio West, Jim van der Deijl en Pim Markering zorgen voor het commentaar. Ook via onderstaand liveblog mis je niets van het duel.