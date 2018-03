Opstelling ADO: Nick Kuipers en Elson Hooi in de basis tegen Sparta

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk start tegen Sparta Rotterdam met Nick Kuipers in de verdediging en Elson Hooi in de aanvalslinie. Het tweetal vervangt zondag de geschorste Tom Beugelsdijk en de nog geblesseerde Sheraldo Becker.

Beugelsdijk pakte vorige week in het duel tegen Ajax zijn vierde gele kaart van het seizoen en moet daarom het duel tegen Sparta vanaf de tribune bekijken. Becker is er niet bij vanwege een blessure. De rappe aanvaller heeft last van zijn bovenbeen en kan daardoor niet spelen.

Opstelling Sparta Rotterdam: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Dougall, Sanusi, Van Moorsel; Ahannach, Kramer, Dos Santos.

Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Kuipers, Kanon, Meijers; Immers, Bakker, El Khayati; Hooi, Johnsen, Falkenburg.

Mis niks van Sparta Rotterdam - ADO Den Haag

De wedstrijd tussen Sparta Rotterdam - ADO Den Haag is zondagmiddag vanaf 14.30 uur live te volgen via 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering verzorgen het commentaar. Ook via de socials van Omroep West Sport blijf je op de hoogte.

