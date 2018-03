Korfbal: Zeven op een rij voor TOP, Fortuna te sterk in burenruzie

REGIO - De Sassenheimse korfballers van TOP/SolarCompleet lijken op het moment niet te stoppen in de Korfbal League. Voor de zevende week op rij slaagde de ploeg van Jan Niebeek erin de volle mep te pakken. Dit keer werd DOS '46 met 31-19 opzij gezet.

Met nog drie wedstrijden te gaan is TOP zeker van de play-offs. Aan vertrouwen geen gebrek bij de regerend landskampioen, die ook dit seizoen weer hoopt op een plekje in de Korfbal League-finale.

Fortuna/Delta Logistiek is dicht bij de vierde plaats in de eindklassering, een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op play-off wedstrijden. De Delftse ploeg verslikte zich dit weekend niet in Avanti. In de burenruzie was Fortuna veel te sterk voor de Pijnackerse hekkensluiter, 23-10.

