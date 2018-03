Deel dit artikel:











Bram Stoop van stadsbelangen Delft maandag te gast bij Muis in de Morgen Foto: Twitter (Bewerking Omroep West)

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Maandag is lijsttrekker Bram Stoop van stadsbelangen Delft aan de beurt.

De politieke groepering stadsbelangen Delft is sinds 1985 actief in de Delftse politiek. De letters van stadsbelangen zijn geschreven met kleine letters. De partij wil hiermee hiermee tot uitdrukking brengen dat stadsbelangen niet schreeuwt, maar luistert naar de inwoners. Op de website van de partij stelt Bram Stoop zich voor als een lijsttrekker die zich inzet voor ouderen en jongeren. 'Geen geklets maar praktisch gericht de stad in samen met u als bewoner van Delft'. Ook zegt hij: 'Een leefbare en vooral veilige stad is waar ik voor ga'. Maandagmorgen hoort u meer van hem op 89.3 FM Radio West.