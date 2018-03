Deel dit artikel:











Weekoverzicht: Het is koud in Nederland De ijsbreker snijdt door het ijs op de Delftse Schie (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Heel Nederland is in de ban van de kou. Het is deze week erg koud met een gevoelstemperatuur van -15 graden. Dat brengt ongemak, maar ook plezier met zich mee. De 17-jarige Orlando uit Rotterdam wordt een week vermist. Zijn lichaam wordt op maandag gevonden in het water in Ypenburg. Dat en nog veel meer in het weekoverzicht.