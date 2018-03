Zilver voor Kjeld Nuis op WK Sprint

DEN HAAG - Het WK sprint voor schaatsers op de langebaan in China heeft voor Nederland twee medailles opgeleverd. De Zoeterwoudse Kjeld Nuis pakte zilver in het eindklassement, het brons ging naar de onttroonde titelhouder Kai Verbij uit Hoogmade.

De Noor Havard Lorentzen behield op de afsluitende 1000 meter zijn leidende positie in het klassement en veroverde met de vierde tijd WK-goud.

Nuis vloog er in de achtste rit vol in, maar kon zijn winnende tijd van zaterdag (1.08,97) niet verbeteren. Hij finishte in 1.09,11 (eerste). Verbij gaf daarna te veel toe op zijn landgenoot (derde in 1.09,47) om nog in aanmerking te kunnen komen voor titelprolongatie. In de laatste rit had Lorentzen het nog heel zwaar, maar zijn tijd (1.09,81) bleek net genoeg voor goud.

Voor Nuis, olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter, was het zijn derde WK-medaille op de sprintvierkamp op rij. In 2016 eindigde hij eveneens als tweede, vorig jaar pakte hij brons.