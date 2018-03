Deel dit artikel:











Schaatser na 40 minuten uit water gered in Ter Aar (Foto: MediaTV)

TER AAR - Op de Langeraarse Plassen in Ter Aar is zondagmiddag iemand door het ijs gezakt. De man is gered en naar het ziekenhuis gebracht. Hij heeft volgens een woordvoerder van de brandweer zo'n 40 minuten in het koude water gelegen.

De man was aan het schaatsen toen het ijs het begaf. Hij riep nog om hulp, hoorde iemand die de hulpdiensten inschakelde. Na de melding gingen er duikers naar de plek toe en ook de politie, een ambulance en een traumahelikopter kwamen bij het water aan. Na de val hing de man nog aan een stuk ijs in het water. Hij werd door duikers, een politieagent en een andere man naar de kant geholpen. De agent en de man zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis.