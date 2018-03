Kjeld Nuis houdt het niet droog na WK-zilver: 'Ik wil heel graag naar huis'

ZOETERWOUDE - Hij hoopte tegen beter weten in, maar kwam uiteindelijk nog heel dicht bij zijn eerste wereldtitel op de sprintvierkamp. 'Echt balen, op 0,15 seconde van goud', verzuchtte Kjeld Nuis uit Zoeterwoude, die achter de Noor Havard Lorentzen zilver veroverde in China. De olympisch kampioen op de 1000 en 1500 meter legde de 'schuld' bij zichzelf. 'Mijn tweede 1000 meter was niet goed. Het was rommelig, ik was niet scherp genoeg. Ik ging minder kapot dan de anderen in de slotronde, maar mijn tijd was net niet genoeg voor goud.'

De koning van het olympisch schaatstoernooi kreeg het na de apotheose, met Lorentzen in de laatste rit op zijn tandvlees, even te kwaad. 'Die spanning was weer zó hoog. Ik ben blij dat ik daar nu vanaf ben. Dat kwam er even uit bij mij. Ik ben nu wel even klaar met al die spanning.'

Nuis sprak bij de NOS niettemin van een prachtseizoen. 'Natuurlijk, deze wereldtitel had ik ook nog heel graag gewonnen. Maar ik heb gestreden voor wat ik waard was. Lorentzen ging net niet genoeg stuk om het goud bij mij te brengen. Zo is het gewoon. Nu wil ik alleen nog maar heel graag naar huis.'



Kai Verbij

De onttroonde titelhouder Kai Verbij, die door een liesblessure in de hele maand januari aangepast moest trainen, had vrede met WK-brons. 'Ik zat heel dicht op zilver. Mijn tweede 500 meter was daarvoor net niet goed genoeg. Ik heb gewoon de topvorm niet meer die ik aan het begin van het seizoen wel had', aldus de Hoogmadenaar.

'Elke prijs is echter mooi meegenomen. Het was sowieso al mooi dat ik dit WK nog heb gereden. Ik had na de Spelen ook een beetje zuur thuis op de bank kunnen gaan liggen. Ik ben niettemin blij dat het er nu bijna op zit. Alleen de wereldbekerfinale over twee weken in Minsk nog.'

