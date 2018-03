Deel dit artikel:











Laurine van Riessen mist WK-medaille op keirin Laurine van Riessen op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Laurine van Riessen uit Leiden is er met Shanne Braspennincx bij de WK baanwielrennen in Apeldoorn op de slotdag niet in geslaagd een medaille te veroveren op de keirin. De winst was voor de Belgische Nicky Degrendele, die in de sprint Lee Wai Sze uit Hongkong en de Litouwse Simona Krupeckaite achter zich hield. Van Riessen werd vierde, Braspennincx vijfde.

Titelverdedigster Kristina Vogel kwam er niet aan te pas. De Duitse had haar twaalfde wereldtitel kunnen veroveren waarmee ze de succesvolste baanrenster ooit was geworden. Maar Vogel, die vrijdag het sprinttoernooi won, werd zesde en laatste. Braspennincx pakte in 2015 zilver op de keirin, waarop Elis Ligtlee olympisch kampioene is. De Eerbeekse had zich na een lange periode vol blessures niet geplaatst voor haar favoriete onderdeel. Bij de mannen had Nederland donderdag ook twee renners in de finale, maar Matthijs Büchli en Harrie Lavreysen misten eveneens het podium. LEES OOK: Van Riessen pakt tweede titel op NK baan