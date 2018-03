Deel dit artikel:











20 van Alphen opnieuw een prooi voor Koen Naert 20 van Alphen: Koen Naert passeert de Molenviergang in Aarlanderveen. (Foto: Orange Pictures)

BERKENWOUDE - Voor het tweede opeenvolgende jaar is de 20 van Alphen gewonnen door Koen Naert. De 28-jarige Belg soleerde zondag naar een afgetekende zege in een tijd van één uur, één minuut en 41 seconden. Daarmee was hij 26 tellen sneller dan de Zweedse nummer twee David Nilsson.



Beste Nederlander in de twintigkilometerloop, met olympisch atlete Maureen Koster als haas, was Bart van Nunen. Exact een halve minuut moest hij toegeven op de winnaar. Vorig jaar volgde Naert nog Marius Ionescu uit Roemenië op als winnaar van 'de 20' in Alphen aan den Rijn.

Bij de vrouwen won Eva Vrabcova met overmacht. De 32-jarige Tsjechische, die tweemaal deelnam aan de Olympische Winterspelen bij het skiën, finishte in een tijd van 1.09,32. Achter haar werden de Nederlandse Jacqueline Gruppen (1.11,39) en de Belgische Hanne Verbruggen (1.12,56) tweede en derde.



