Olympisch kampioen Marcel Hirscher na zege zeker van wereldbeker

DEN HAAG - Marcel Hirscher heeft bij de wereldbekerwedstrijd in Kranjska Gora na de reuzenslalom ook de slalom op zijn naam geschreven. De Oostenrijkse skiër met Haagse roots kan daardoor de algehele titel in de wereldbeker niet meer ontgaan.

Hirscher zette een tijd neer van 1.49,22. De Noor Henrik Kristoffersen eindigde in 1.50,44 als tweede, voor de Zwitser Ramon Zenhäusern (1.50,83).

Het is voor Hirscher de zevende keer op rij dat hij de algehele titel behaalt. De olympisch kampioen op de super G en de combinatie is ook zeker van de eindzege in het wereldbekerklassement op de slalom.