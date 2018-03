Stemmige herdenking vergissingsbombardement Bezuidenhout

DEN HAAG - Precies 73 jaar en 1 dag geleden vertrokken vroeg in de ochtend 61 bommenwerpers naar Den Haag. Door een fout kwamen op 3 maart 1945 bommen terecht in de woonwijk Bezuidenhout. De vijfhonderd doden en duizenden gewonden die toen vielen zijn zondag herdacht.

Naast de doden en gewonden, raakten bij de aanval ook duizenden mensen dakloos. Voor hen werd een minuut stilte gehouden.

Bij de herdenking waren ruim honderd mensen aanwezig, onder wie enkele overlevenden die als kind het bombardement hebben meegemaakt. 'Er was alleen nog maar puin en steen', vertelt Arie Mooijman, die 4 jaar was toen de bommen vielen. 'De kerk was gebombardeerd: er zat geen dak meer op, er zat geen toren meer op. Alles was gewoon weg.



Bijzondere ramp

De Haagse burgemeester Paulien Krikke legde een krans. 'Dit was een heel bijzondere ramp. Het was zo dat de Engelsen eigenlijk een ander doel wilden bombarderen, niet het Bezuidenhout. Het was een vergissingsbombardement. Maar vergissingsbombardement of niet, de bommen vallen even hard naar beneden.'



