Lara van Ruijven gehuldigd in De Lier Huldiging Lara van Ruijven (Foto: WOS)

DE LIER - Op de ijsbaan van Hard Gaat-ie in De Lier is zondagmiddag de Naaldwijkse shorttrackschaatsster Lara van Ruijven gehuldigd. Samen met drie landgenotes won Van Ruijven de bronzen medaille op de 3.000 meter aflossing tijdens de Olympische Spelen in Zuid-Korea.

Er hadden zich enkele honderden supporters en belangstellenden verzameld op het het complex van de Lierse ijsclub Hard Gaat-ie aan de Burgemeester Cramerlaan, meldt mediapartner WOS. Van Ruijven werd daar toegesproken door onder anderen sportwethouder Peter Ouwendijk van de gemeente Westland. Het was voor Van Ruijven en haar teamgenotes een tamelijk verrassende bronzen medaille, omdat het Nederlandse kwartet zich niet geplaatst had voor de A-finale. Om toch hun naam op de kaart te zetten, deed het viertal een geslaagde poging om een wereldrecord te rijden. Door twee diskwalificaties in de A-finale schoven de Nederlandse shorttracksters op naar plek drie in het eindklassement. LEES OOK: Segbroek College trots op 'voorbeeldleerling' Lara van Ruijven: 'Een supertalent'