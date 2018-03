ADO Den Haag struikelt over hekkensluiter Sparta

DEN HAAG - ADO Den Haag is na vijf wedstrijden zonder nederlaag weer eens tegen een verliespartij aangelopen. Op bezoek bij hekkensluiter Sparta Rotterdam gaven de Hagenaars zondagmiddag een vroege voorsprong uit handen: 2-1. Al na vijf minuten opende oud-Spartaan Erik Falkenburg de score namens ADO. Een kwartier na rust zorgde voormalig ADO-spits Michiel Kramer voor de gelijkmaker en zeven minuten voor tijd werd Robert Mühren matchwinnaar.

Sparta heeft de laatste plaats in de eredivisie verlaten. Het elftal van de Haagse trainer Dick Advocaat heeft nu één punt meer dan Roda JC (de nieuwe rodelantaarndrager) en FC Twente, dat zondag nog tegen FC Groningen speelt. Voor Advocaat was het zijn tweede overwinning sinds hij in de winterstop begon als hoofdtrainer bij de Rotterdamse club.

ADO nam al na zes minuten de leiding. Falkenburg profiteerde van slecht uitverdedigen en schoot de bal via de binnenkant van de paal in het doel: 0-1. De 29-jarige aanvaller was kort voor en kort na rust nog een keer dicht bij een doelpunt. Bij die laatste poging, in de 54ste minuut, blesseerde Falkenburg zich en moest hij zich laten vervangen door een andere ex-Spartaan, Eduouard Duplan.

Beleving

Sparta speelde na rust met veel beleving en ADO had daar niet echt een antwoord op. Kramer, voormalig topschutter van ADO, maakte na ruim een uur spelen gelijk. De spits had kort daarna de kans om nog eens te scoren, maar zijn stiftje mislukte.

De laatste twintig minuten speelden beide ploegen vol voor de winst en werden de ruimtes op het veld steeds groter. De vele kansen leverden één doelpunt op. Invaller Mühren bezorgde Sparta in de 83ste minuut drie kostbare punten.

0-1 Falkenburg (6'), 1-1 Kramer (62'), 2-1 Robert Mühren (83')

Sparta Rotterdam: Huth; Holst, Fischer, Chabot, Nelom; Dougall (Verhaar, 46'), Sanusi, Van Moorsel (Duarte, 76'); Ahannach, Kramer, Dos Santos (Mühren, 46')

ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Kuipers, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker (Ladan, 85'); Hooi (Goppel, 71'), Johnsen, Falkenburg (Duplan, 54')

Gele kaart(en): n.v.t.

Rode kaart(en): n.v.t.

Scheidsrechter: Wiedemeijer

Toeschouwers: 10.482 (Het Kasteel, Rotterdam)

