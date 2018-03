West Wekker: Man zakt door het ijs in Ter Aar en ADO Den Haag struikelt over hekkensluiter

DEN HAAG - Goedemorgen! Fijn weekend gehad? Voordat je aan de nieuwe week begint, lees je in de West Wekker het belangrijkste nieuws van de afgelopen avond. Zo zakte, ondanks waarschuwingen dat het zou gaan dooien, een man in Ter Aar door het ijs en struikelde ADO Den Haag over hekkensluiter Sparta.

1. IJspret voorbij: 'Advies is om het natuurijs niet meer op te gaan'

Na enkele koude dagen is het gedaan met de ijspret. Op zaterdag kon nog op veel plaatsen in het land worden geschaatst, maar zondag werd het ijs vanwege de dooi te zwak. Dat merkte onder andere een schaatser in Ter Aar, die uit het water moest worden gered.

2. ADO Den Haag struikelt over hekkensluiter Sparta

ADO Den Haag is na vijf voetbalwedstrijden zonder nederlaag weer eens tegen een verliespartij aangelopen. Op bezoek bij hekkensluiter Sparta Rotterdam, onder leiding van de Haagse coach Dick Advocaat, gaf ADO een vroege voorsprong uit handen.

3. Snelheidsduivel scheurt met 148 km per uur door bebouwde kom

Bij een snelheidscontrole in de Machiel Vrijenhoeklaan in Den Haag zal de politie vreemd hebben opgekeken toen een auto met 148 kilometer per uur voorbijraasde. Je mag daar maximaal 50 km per uur rijden.

4. Dakloze Rus peuzelt gebraden blauwe reiger op in Haagse Bos

In het Haagse Bos heeft de politie een dakloze Rus aangetroffen die bij een open vuurtje stond, met daarin resten van wat een blauwe reiger bleek te zijn. 'De man had de reiger geslacht, bereid en opgegeten...'

5. Stemmige herdenking vergissingsbombardement Bezuidenhout

Precies 73 jaar en 1 dag geleden vertrokken vroeg in de ochtend 61 bommenwerpers naar Den Haag. Door een fout kwamen op 3 maart 1945 bommen terecht in de woonwijk Bezuidenhout. De vijfhonderd doden en duizenden gewonden die toen vielen, werden gisteren herdacht.

Weer: Vanochtend kan het door bevriezing plaatselijk glad zijn. Vandaag trekken er wolkenvelden over, zien we een beetje zon en blijft het droog. Het wordt 9 tot 10 graden bij een matige, zuidelijke wind.