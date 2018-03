Deel dit artikel:











Snelheidsduivel scheurt met 148 km per uur door bebouwde kom Maximale snelheid in de bebouwde kom is 50 km per uur | Foto: ANP

DEN HAAG - Bij een snelheidscontrole op de Machiel Vrijenhoeklaan in Den Haag zal de politie vreemd hebben opgekeken toen een auto met 148 km per uur voorbijraasde. Omdat je hier maar maximaal 50 km per uur mag rijden, overschreed de automobilist de maximale snelheid met maar liefst 98 km per uur.



Het incident gebeurde in februari, zo tweet de Politie Loosduinen. In totaal werden deze maand 1590 voertuigen gemeten op de Machiel Vrijenhoeklaan. Daarbij werden 76 snelheidsovertredingen gemeten. Een keer werd het rijbewijs van een bestuurder ingevorderd. Het incident gebeurde in februari, zo tweet de Politie Loosduinen. In totaal werden deze maand 1590 voertuigen gemeten op de Machiel Vrijenhoeklaan. Daarbij werden 76 snelheidsovertredingen gemeten. Een keer werd het rijbewijs van een bestuurder ingevorderd. Het is niet duidelijk of het daarbij gaat om de automobilist die 148 km per uur. Maar naar alle waarschijnlijkheid raakt deze zijn of haar rijbewijs kwijt. Bovendien volgt een fikse boete.