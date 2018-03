Deel dit artikel:











Derde divisie: HBS en Westlandia delen rake klappen uit Ruben Schaken in het shirt van HBS. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Het was een lekker voetbalweekend voor HBS en Westlandia. In gevecht met het denkbeeldige degradatiespook hebben beide clubs rake klappen uitgedeeld. HBS versloeg op eigen veld EVV met 1-0, Westlandia was thuis verrassend te sterk voor Jong Vitesse: 2-1.

Quick, de derde regioclub, kwam zondag niet in actie. Het uitduel van de Hagenaars met Hercules werd afgelast. Scoreverloop Westlandia - Jong Vitesse 2-1 (0-0): 1-0 Van Mil, 2-0 El Mhamdi, 2-1 Schuurman Scoreverloop HBS - EVV 1-0 (1-0): 1-0 Schaken (strafschop)