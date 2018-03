Files op A13: Rijkswaterstaat herstelt vorstschade aan asfalt

DELFT - Automobilisten op de A13 zijn zondagmiddag iets langer onderweg dan gebruikelijk. Dat komt doordat Rijkswaterstaat vorstschade aan het wegdek moet herstellen. Volgens de ANWB moeten weggebrukers rekening houden met 45 minuten vertraging tussen Rotterdam en Den Haag.

Door de strenge vorst van de afgelopen week ontstonden op sommige plekken gaten in het asfalt. Rijkswaterstaat stuurde daarop enkele ploegen op pad om deze gaten te dichten, onder meer in de buurt van de afslag Delft-Noord. Ook vielen enkele auto's met pech stil langs de A13.Ondanks de rode kruizen boven de snelweg constateert de VerkeersInformatieDienst (VID) dat enkele weggebruikers deze kruizen negeerden tijdens de wegafzetting. 'Wij vragen ons echt af wat iemand bezielt om tot deze actie over te gaan', luidt het commentaar.