Hockeycoach HDM beklaagt zich over 'k-veld' van Kampong: 'Hoofdklasse onwaardig' HDM-coach Sonja Thomann. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Bij de hervatting van het hockeyseizoen verloren de Haagse dames van HDM zondag met 3-1 van Kampong. Waar de helft van het aantal wedstrijden werd afgelast, kon er in Utrecht dankzij de brandweer wél gespeeld worden. Tot ontzetting van HDM-coach Sonja Thomann. 'Mijn aanvoerder Pien van Nes is door dit k..-veld nu geblesseerd uitgevallen', liet ze weten aan Hockey.nl. 'Dit is hoofdklasse onwaardig.'

Vanwege de vorst werkte het sproeisysteem van Kampong niet, dus hielp de Utrechtse brandweer een handje. Nina van der Marel maakte bij 3-0 nog wel een eretreffer.

Ondanks de nederlaag blijft HDM zesde in de hoofdklasse. Het zag echter wel nummer vijf SCHC uitlopen en het als achtste geklasseerde Kampong inlopen. Mannen De mannen van HDM verging het niet veel beter. Voor de winterstop speelden ze nog verrassend gelijk tegen Oranje-Rood (4-4). Het leverde de Hagenaars tot nu toe hun enige punt op. Dat kunstje konden ze zondag niet herhalen. Het uitduel in Eindhoven werd met 4-0 verloren door HDM, dat de troosteloze hekkensluiter blijft. HGC uit Wassenaar (zesde) zag de uitwedstrijd tegen Pinoké afgelast worden. LEES OOK: Erik van Driel wordt nieuwe hoofdcoach hockeyheren HDM