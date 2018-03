Groenendijk ziet onherkenbaar ADO verliezen: 'Hier hebben we om gevraagd'

DEN HAAG - ADO Den Haag en Rotterdam zijn geen gelukkige combinatie in 2018. Tot nu toe verloor de formatie van Fons Groenendijk pas één keer dit kalenderjaar, op bezoek bij Feyenoord (3-1). Daar kwam zondag ook een overwachte nederlaag bij Sparta (2-1) bovenop. 'Een gemiste kans', aldus Groenendijk tegenover Omroep West. 'We hadden fantastische zaken kunnen doen.'

Het verlies van ADO kwam voor de coach totaal onverwacht. 'Maar we hebben het wel over onszelf afgeroepen, door bepaalde trekjes te vertonen die ik nog niet eerder gezien heb. De nonchalance, het gemak waarmee ballen verspelen. Niet naar de coaching luisteren, apathisch in duels. We hebben gekregen waar we om gevraagd hebben.'

LEES OOK: ADO Den Haag struikelt over hekkensluiter Sparta