Kramer niet blij met ADO-fans: 'Broodje kroket oké, Kramer amateur gaat te ver'

DEN HAAG - Michiel Kramer houdt wel van een geintje, maar de spits van Sparta Rotterdam vond de liedjes die de supporters van ADO Den Haag op Het Kasteel over hem zongen maar niets. 'Die over dat broodje kroket vond ik niet zo erg, dat is een beetje satire. Maar "Kramer amateur" vind ik wel te ver gaan', zei Kramer bij FOX Sports.

De 29-jarige Rotterdammer sloeg op gepaste wijze terug. Nadat Kramer de stand gelijk had getrokken, hield hij even zijn hand achter zijn oor. Hij deed ook net alsof hij in een broodje hapte en stak vervolgens cynisch zijn duim op naar de fans van ADO in het uitvak.

Laatste plaats

'Ik heb twee jaar met heel veel liefde bij die club gespeeld en nooit problemen met de supporters gehad. Ik heb het ook goed gedaan bij ADO. Dan vind ik het een beetje raar dat ze zo reageerden. Misschien had ik niet moeten reageren, maar dat is de aard van het beestje.'

Sparta pakte in de slotfase de winst (2-1) en droeg de laatste plaats over aan Roda JC. 'Maar we zijn er nog niet. Dit is stap één, hopelijk kunnen we volgende week tegen Roda stap twee zetten', zei Kramer.

