Deel dit artikel:











Donderspeech van boze Advocaat wekt Sparta tot leven: 'We waren dood' Dick Advocaat reageert zijn woede af op Sparta tegen ADO. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Dick Advocaat had een donderspeech van zo'n zeven minuten nodig om Sparta Rotterdam in de rust van de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag op scherp te zetten. De 70-jarige Hagenaar gooide al zijn boosheid eruit in de kleedkamer. 'Het is de eerste keer dat ik bij Sparta zo uit mijn dak ben gegaan. Maar ik moest het doen, de ploeg was helemaal dood. Er zat niets in', zei Advocaat, die in de tweede helft een heel ander Sparta zag.

De invallers Robert Mühren en Thomas Verhaar gaven de Rotterdamse degradatiekandidaat genoeg inspiratie om de achterstand van 1-0 om te zetten in een kostbare zege (2-1). 'We gingen meer opportunistisch spelen. Dan zie je wat er kan gebeuren', zei Advocaat.

'Ze hadden de boodschap in de rust dus wel begrepen. Wat ze in de eerste helft lieten zien, was Sparta-onwaardig. Als je dit shirt mag dragen, moet je meer laten zien. Dat was wel duidelijk. Deze overwinning geeft een goed gevoel en moet zelfvertrouwen geven.' 'Ze hadden de boodschap in de rust dus wel begrepen. Wat ze in de eerste helft lieten zien, was Sparta-onwaardig. Als je dit shirt mag dragen, moet je meer laten zien. Dat was wel duidelijk. Deze overwinning geeft een goed gevoel en moet zelfvertrouwen geven.' LEES OOK: Kramer niet blij met ADO-fans: 'Broodje kroket oké, Kramer amateur gaat te ver'