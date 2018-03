Deel dit artikel:











Arrestatieteam haalt verwarde vrouw uit huis Ypenburg De politie viel aan de Nijkampvaart de woning binnen (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een arrestatieteam van de politie heeft zondagmiddag in de Haagse wijk Ypenburg een inval gedaan. In een woning aan de Nijkampvaart dreigde een verwarde vrouw zichzelf iets aan te doen. De politie bevestigt dat de vrouw is meegenomen.

Een onderhandelaar van het arrestatieteam heeft eerst nog pogingen gedaan om de verwarde vrouw uit haar woning te praten. Toen dat mislukte, viel het arrestatieteam het huis binnen. De vrouw zou ontvlambare stoffen bij zich hebben. Niemand raakte gewond. De verwarde vrouw zal naar de Opvang Verwarde Personen worden gebracht. LEES OOK: Flinke stijging van overlast door verwarde personen: Den Haag blijft koploper