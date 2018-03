Deel dit artikel:











Politie arresteert Rijswijker met 'explosief' in huis De EOD werd ingeschakeld (Foto: District8)

RIJSWIJK - De politie heeft zondagochtend een man gearresteerd die in zijn huis aan de Doctor Wibautlaan in Rijswijk een explosief zou hebben. Over de identiteit van de man of het explosief is niets bekend.

Meerdere politiewagens kwamen naar de Doctor Wibautlaan. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van het ministerie van Defensie heeft het voorwerp meegenomen.