Vuilniszakken vol hennepafval gedumpt in Leimuiden en Woubrugge

KAAG EN BRAASSEM - Op twee plekken in de gemeente Kaag en Braassem zijn zakken met hennepafval gedumpt. Zowel in Leimuiden als Woubrugge werden zakken met afval aangetroffen, meldt de politie zondagavond.

In Leimuiden werden de grijze vuilniszakken gevonden bij het elektriciteitshuisje in de buurt van het Vriezenplein. De zakken hennepafval in Woubrugge lagen langs de N446, die Woubrugge met het buurtschap Ofwegen verbindt. De gemeente is op de hoogte gebracht en moet de zakken gaan opruimen.

De politie hoopt op meer informatie van getuigen. 'Iets of iemand gezien? Laat het ons weten!', melden de agenten op Twitter.

