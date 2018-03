Ravage na botsing: auto's rammen tramhalte en verkeerslicht

RIJSWIJK - Een automobilist veroorzaakte zondagavond een ravage in de Volmerlaan in Rijswijk. Hij botste bij de kruising met de Treubstraat op een andere auto.

De ene auto belandde vervolgens op de trambaan en ramde een tramhalte. De andere auto kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht.

Een van de bestuurders kon zich na de botsing niets herinneren van het ongeluk. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De andere automobilist is onderzocht in een ambulance. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.