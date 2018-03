Deel dit artikel:











Twee lekke woonboten houden brandweer bezig Woonboot in Delft dreigt te zinken | Foto: Regio15

DELFT - In Delft en Den Haag zijn twee woonboten lek. Aan de Nieuwe Plantage in Delft maakt een woonboot met twee verdiepingen water, en op de Troelstrakade in Den Hangt hangt ook een woonschip scheef. Beide boten zijn inmiddels weer stabiel en zinken niet.

De brandweer is uren bezig geweest met woonboot 'Jacqueline' aan de Nieuwe Plantage in Delft. Er werden extra brandweerlieden opgeroepen om met zogenoemde klokpompen het water uit de boot te krijgen. Inmiddels is de brandweer vertrokken en heeft een gespecialiseerd bedrijf het pompen overgenomen. De Delftse woonboot ligt weer stabiel en het bedrijf onderzoekt de oorzaak van het lek. De woonboot zou worden verkocht en staat op dit moment leeg.

Troelstrakade De brandweer moest ook naar een woonboot in Den Haag. In de boot was een waterleiding gesprongen. De buren belden de brandweer, omdat de boot steeds schever ging hangen. Een particulier bedrijf pompt het water uit de boot. Ook die boot ligt weer stabiel.