Twee woonboten dreigen te zinken Woonboot in Delft dreigt te zinken | Foto: Regio15

DELFT - In Delft en Den Haag dreigen woonboten te zinken. Aan de Nieuwe Plantage in Delft maakt een woonboot met twee verdiepingen water, en op de Troelstrakade in Den Hangt hangt ook een woonschip scheef. De brandweer probeert de drijvende woningen te redden door water weg te pompen.

De brandweer zet alles op alles om woonboot 'Jacqueline' in Delft te redden, maar heeft nog geen idee waar het lek zit. Er zijn extra brandweerlieden opgeroepen om met zogenoemde klokpompen het water uit de boot te krijgen. Overigens is een van de brandweerwagens met een wiel vast komen te zitten in de drassige kade.

De woonboot zou worden verkocht en staat op dit moment leeg. De man die de drijvende woning zou overnemen is ook ter plaatse. Troelstrakade





De brandweer heeft ook de handen vol aan het bovenwater houden van een woonboot in Den Haag. De boot maakt water en hangt scheef. De eigenaar is volgens nieuwssite Regio 15 nog niet gevonden.