Flinke lekkage in vakschool: 'Water had zich al verspreid tot in de kelder' De gewaarschuwde brandweer ontdekte een kapotte waterleiding op de eerste verdieping. (Foto: brandweer Schoonhoven)

SCHOONHOVEN - In Vakschool Schoonhoven is in de nacht van zondag op maandag een flinke lekkage ontstaan. De gewaarschuwde brandweer ontdekte een kapotte waterleiding op de eerste verdieping.

Op het moment dat de brandweer het gebouw binnenging, had het water zich al verspreid tot in de kelder. Door de hoofdkraan dicht te draaien, stopte de lekkage. Hoe groot de schade is, is niet bekend. Vakschool Schoonhoven is een mbo-opleiding voor onder meer goud- en zilversmeden, juweliers en uurwerktechniek.